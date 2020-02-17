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الرئيسية | خارج الحدود | موسكو تبرّر الدعم العسكري الروسي للجيش السوري

موسكو تبرّر الدعم العسكري الروسي للجيش السوري

موسكو تبرّر الدعم العسكري الروسي للجيش السوري
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 فبراير 2020 - 17:30

دافعت روسيا عن الهجوم الذي تقوم به بجانب الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، آخر معقل كبير للمتمردين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن القوات المسلحة والمستشارين الروس يدعمون الجيش السوري في مكافحة الإرهابيين، معربا عن أسف روسيا إزاء عودة نشاط الإرهابيين انطلاقا من إدلب.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أهم حليف للرئيس السوري بشار الأسد؛ بينما تصف الحكومة السورية كافة المتمردين بوجه عام بالإرهابيين.

وكانت روسيا اتهمت تركيا، خلال خرجات رسمية مؤخرا، بعدم بذل جهود كافية لمكافحة المتمردين في محافظة إدلب السورية.

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