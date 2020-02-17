24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حافلتان تتحولان إلى حجرتين دراسيتين بخريبكة
- مساعي حزب اليسار الكبير
- حريق يودي بحياة طفل داخل شقّة بمدينة سلا
- عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة
- رسالة إلى المثقفين المغاربة..
الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية (5.00)
الحكومة تخلف وعد تعميم المنح .. وطلبة الماستر ينددون بالإقصاء (5.00)
- صاحب "صحيح البخاري" يُقاضي الدولة لمصادرة الكتاب بالمعرض - (82)
- كأس محمد السادس .. الرجاء يعود بهزيمة من مصر أمام الإسماعيلي - (76)
- هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع - (75)
- هكذا قضت محكمة مراكش بإعادة "رجل غائب" إلى بيت الزوجية - (40)
- التوفيق: أوامر ملكية بعدم الزيادة في أسعار تذاكر السفر إلى الحج - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موسكو تبرّر الدعم العسكري الروسي للجيش السوري
دافعت روسيا عن الهجوم الذي تقوم به بجانب الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، آخر معقل كبير للمتمردين.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن القوات المسلحة والمستشارين الروس يدعمون الجيش السوري في مكافحة الإرهابيين، معربا عن أسف روسيا إزاء عودة نشاط الإرهابيين انطلاقا من إدلب.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا أهم حليف للرئيس السوري بشار الأسد؛ بينما تصف الحكومة السورية كافة المتمردين بوجه عام بالإرهابيين.
وكانت روسيا اتهمت تركيا، خلال خرجات رسمية مؤخرا، بعدم بذل جهود كافية لمكافحة المتمردين في محافظة إدلب السورية.