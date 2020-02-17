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الرئيسية | خارج الحدود | إضراب مفاجئ يشلّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية

إضراب مفاجئ يشلّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية

إضراب مفاجئ يشلّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 فبراير 2020 - 14:45

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، قيام مضيفي الطيران بإضراب مفاجئ دون إشعار مسبق.

وأوضحت الشركة، في بيان عممته بهذه المناسبة، أن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت باضطراب في الرحلات الجوية.

وكان مطار الجزائر الدولي شهد، أيضا، تذبذبا في الرحلات الجوية نتيجة الضباب الكثيف الذي تشهده العاصمة، وجرى تأخر العديد من الرحلات الداخلية والدولية.

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