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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤولة صحيّة صينية: "فيروس كورونا" قابل للعلاج

مسؤولة صحيّة صينية: "فيروس كورونا" قابل للعلاج

مسؤولة صحيّة صينية: "فيروس كورونا" قابل للعلاج
هسبريس - رويترز
الاثنين 17 فبراير 2020 - 12:46

قالت مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية إن فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 1700 شخص في الصين، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه.

وأضافت قوه يان هونغ، في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي، إن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18 بالمئة بعدما كانت 38 بالمئة في البداية.

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