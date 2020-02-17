"مسيرات العودة" في غزة تتصدى لـ"صفقة القرن"

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين تعديل اسمها لتشمل مواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقال بيان، صادر عن الهيئة، إنها قررت إجراء تعديل على مسماها لتحمل اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة"، في إشارة إلى الخطة الأمريكية.

وأضاف البيان أن "التغيير جاء انطلاقا من القناعة بأن الموقف الفلسطيني اليوم موحد بأولوية وطنية، وهي توحيد الصف الوطني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة بصفقة القرن".

ودعا البيان الحركات والقوى والأحزاب في البلدان العربية إلى "الانتصار لنضال الشعب الفلسطيني من خلال قطع الطريق على الأنظمة العربية الرسمية على كل محاولات تنظيم لقاءات ومؤتمرات التطبيع مع الاحتلال".

يشار إلى أنه تم تجميد الفعاليات الأسبوعية لمسيرات العودة منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 مارس المقبل، علما بأنها انطلقت نهاية الشهر مارس من عام 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

في هذه الأثناء، قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة إن حصار إسرائيل للقطاع تسبب برفع معدل البطالة بين فئة الشباب إلى 70% في ظل تراجع العمل في المصانع والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال.