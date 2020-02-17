سوريا تستأنف الرحلات المدنية في مطار حلب

هسبريس- أ.ف.ب

يستأنف مطار حلب الدولي هذا الأسبوع تسيير أولى الرحلات المدنية بعد توقف لسنوات، في خطوة تأتي إثر سيطرة الجيش السوري على محيط مدينة حلب وإبعاد الفصائل المعارضة عنها، وفق ما أعلنت وزارة النقل اليوم الإثنين.

وكتبت الوزارة على حسابها على تطبيق "تلغرام" أن "وزير النقل علي حمود يعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي". وقالت إن "أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب" ستنطلق الأربعاء، كما ستتم "برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة" المقبلة.

وتوقف مطار حلب الدولي، الواقع شرق المدينة، عن النقل المدني بشكل كامل منذ 2012، حين سيطرت الفصائل المعارضة على الأحياء الشرقية لحلب.

ورغم سيطرة الجيش السوري على كامل أحياء المدينة عام 2016، إثر معارك وحصار استمر أشهراً عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لقذائف مصدرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات في ريفها الغربي.

وبدأت أعمال تأهيل المطار تدريجياً في العام 2016، وانطلقت أول رحلة تجريبية منه في العام 2017.

وبعد استعادتها السيطرة على كامل الطريق الدولي حلب-دمشق، الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، الأسبوع الماضي، تقدّمت قوات الجيش تدريجياً في المناطق المحيطة بحلب، ثاني أكبر المدن السورية، التي كانت تُعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع.

وتمكنت من السيطرة على كامل الشريط المحيط بالمدينة ومن إبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها وضمان أمنها، الأحد، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التقدم في حلب في إطار هجوم واسع بدأته في ديسمبر في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد. وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي، ثم ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي الذي يصل مدينة حلب بدمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

واستعاد الجيش أجزاء من الطريق عبر هجمات شنّها خلال السنوات الماضية في جنوب ووسط البلاد وقرب دمشق، قبل أن يركز معاركه على محافظة إدلب وجوارها ويستعيدها بالكامل.

وتسبب التصعيد منذ ديسمبر في مقتل أكثر من 380 مدنياً، وفق المرصد السوري، ونزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.