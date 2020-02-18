24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حافلتان تتحولان إلى حجرتين دراسيتين بخريبكة
- التلفزيون المغربي والمجتمع: من التوتر إلى الهجرة الإعلامية
- أكاديمية تُكوِّن الشباب لولوج سوق العمل الألماني
- فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف
- النموذج التنموي الجديد والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة
النموذج التنموي الجديد والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة (5.00)
القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)
مبروكي: المغربي يستقيل من المسؤولية ويفضل لعب دور الضحية (5.00)
فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة (5.00)
- فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة - (102)
- التوفيق: أوامر ملكية بعدم الزيادة في أسعار تذاكر السفر إلى الحج - (55)
- هذه تفاصيل أوامر هدم مبان بالمحطة السياحية الجديدة "تغازوت" - (46)
- في ذكرى إعلان الاتحاد المغاربي .. الفرقة قدر قائم والوحدة استثناء - (41)
- مسيرات "20 فبراير" تضفي "ملح السياسة" على ملف "المتعاقدين" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليابان تختبر "عقارا خاصا" لعلاج فيروس كورونا
أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط للبدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس "إتش.آي.في"، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (السيدا)، لعلاج فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
ونقلت صحيفة "ذا أساهي شيمبون" اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية قوله: "نجري الآن التحضيرات لبدء تجارب سريرية باستخدام عقار خاص بفيروس إتش.آي.في لعلاج فيروس كورونا الجديد"، لكنه لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.
وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.
وكشفت أرقام رسمية، اليوم أيضا، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي.