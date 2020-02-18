اليابان تختبر "عقارا خاصا" لعلاج فيروس كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط للبدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس "إتش.آي.في"، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (السيدا)، لعلاج فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "ذا أساهي شيمبون" اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية قوله: "نجري الآن التحضيرات لبدء تجارب سريرية باستخدام عقار خاص بفيروس إتش.آي.في لعلاج فيروس كورونا الجديد"، لكنه لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

وكشفت أرقام رسمية، اليوم أيضا، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي.