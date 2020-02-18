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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق للرصاص يستهدف أحد مراكز التسوق بتايلاند

إطلاق للرصاص يستهدف أحد مراكز التسوق بتايلاند

إطلاق للرصاص يستهدف أحد مراكز التسوق بتايلاند
هسبريس ـ رويترز
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:09

قالت الشرطة التايلاندية إن رجلا قتل زوجته السابقة وأصاب شخصا آخر في مركز للتسوق في بانكوك، اليوم الثلاثاء، بعد مرور عشرة أيام على إطلاق نار عشوائي مميت في مركز تسوق آخر بشمال شرق البلاد.

وكشفت الشرطة أن المسلح لاذ يالفرار من مركز التسوق، الذي يوجد بالقرب من "نصب النصر" في العاصمة التايلاندية، ولا يزال هاربا.

وقال ضابط الشرطة الكولونيل كيسانا باتانتشاروين: "شخص مات وآخر أصيب"، وأضاف أن المسلح دخل مركز التجميل الذي تعمل به زوجته السابقة وأطلق النار؛ فقتلها وأصاب الشخص الآخر.

كما شددت المؤسسة الأمنية التايلاندية نفسها، في بيان، على أنها حددت هوية المشتبه به وتعمل على القبض عليه.

وقبل عشرة أيام، قتل جندي 12 شخصا على الأقل بالرصاص في مركز "تيرمينال 21" للتسوق، في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق تايلاند، كما استبق ذلك بقتل قائده وعدد من الجنود في قاعدته، وعددا من الأشخاص في معبد بوذي.

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