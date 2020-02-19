24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف (5.00)

  2. القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)

  3. سبتة تفرضُ التأشيرة على "التطوانيين" وتطرد القاصرين المغاربة (5.00)

  4. "الجبهة الاجتماعية المغربية" تتعهد بمحاربة الريع والفساد والاحتكار (5.00)

  5. "سيدي العايدي" .. قرية تواجه تحديات التنمية بقلب منطقة الشاوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قريبا .. حصانة جنائية لرؤساء روسيا السابقين

قريبا .. حصانة جنائية لرؤساء روسيا السابقين

قريبا .. حصانة جنائية لرؤساء روسيا السابقين
هسبريس - رويترز
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 01:25

كشف نائب روسي بارز، الثلاثاء، أن تعديلات دستورية مقترحة قد تعطي رؤساء البلاد حصانة من الملاحقة الجنائية فور تركهم المنصب.

وجاء المقترح الذي قدمته مجموعة عمل برلمانية بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إصلاحات واسعة النطاق في النظام السياسي تستقطع بعض الصلاحيات من الرئاسة.

وتعتبر المبادرات التي طرحها بوتين، والتي تلاها تغيير وزاري، على نطاق واسع محاولة للسماح له بإبقاء قبضته على السلطة بعد انتهاء ولايته في 2024.

وقال بافل كراشنيكوف الرئيس المشارك لمجموعة العمل إن المقترحات التي قدمتها المجموعة ستمنح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة الجنائية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه قال خلال اجتماع لمجموعة العمل "رئيس روسيا سيمتلك حصانة حال توقفه عن ممارسة صلاحيات منصبه".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين بإنه لن يعلق على اقتراح مجموعة العمل في الوقت الراهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.