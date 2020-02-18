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كُتّاب وآراء
الجيش السوداني يحيل الضباط الثوريّين على التقاعد
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إصدار كشوفات للتقاعد والترقيات للضباط.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء فقد "أصدرت قيادة القوات المسلحة كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات، حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، وفقا للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة".
ونقلت الوكالة عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن "الكشوفات التي صدرت حاليا شملت رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقا".
ولفتت الوكالة الانتباه إلى أن "هذه الكشوفات مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية".
وقوبل صدور الحركة بردود فعل غاضبة، كونها شملت أسماء ضباط انضموا للاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير. وظهرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر احتجاجا على إحالة من دعموا الاحتجاجات للتقاعد.