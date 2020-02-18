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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى فرنسا

ماكرون يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى فرنسا

ماكرون يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى فرنسا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:05

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إنه سيفرض قيودا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر "الشقاق".

وكان ماكرون يتحاشى من قبل الدخول في قضايا متعلقة بالجالية المسلمة في فرنسا، وهي الأكبر في أوروبا، وكان تركيزه ينصب على الإصلاحات الاقتصادية.

لكن في تدخل من جانبه قبل أقل من شهر من الانتخابات البلدية، قال ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظاما ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجدها.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة مولوز بشرق فرنسا إن إنهاء هذا النظام "في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية".

وقال ماكرون إن هذه الدول توفد 300 إمام إلى فرنسا سنويا وإن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.

وأضاف أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

وأبرمت فرنسا اتفاقات مع تسع دول، منها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا، تتيح لحكومات تلك الدول إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه البلدان.

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا.

وأضاف "لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق... لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي. هذا لا يمكن أن يحدث".

وتعرضت فرنسا لهجمات كبرى من قبل متشددين إسلاميين في السنوات الأخيرة. وأسفرت تفجيرات منسقة وعمليات إطلاق النار في نوفمبر 2015 في مسرح باتاكلان ومواقع أخرى بأنحاء باريس عن مقتل 130 شخصا، في أدمى الهجمات التي شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Taza الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:54
Macron tu es un grand naze !
Tu ne sers à rien ! Tu es fini . Ça ne sert à rien de draguer les ploucs du RN
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10
2 - التفرنيس الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:57
ومادا عن المدارس والمعاهد الفرنسية في المغرب بالإضافة الى لوبي مغربي مفرنس يحب فرنسا وتقافتها اكثر مما يحب المغرب وهو طابور خامس يتحكم في كل ماهو مهم في البلاد ويحارب الاسلام والقيم المغربية ويشجع على الميوعة والانحلال. من له غيرة على دينه ووطنه فليقاطع كل ماهو فرنسي تقافيا واقتصاديا.
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18
3 - ابو مهدي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:59
وعلى المغرب ان يعامل فرنسا بالمثل فيما يتعلق بأساتذة البعثة الفرنسية ..
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13
4 - واطن الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 23:07
لا يجب ارسال الاساتذة الى فرنسا نحتاجهم هنا ، اعرف استاذا كان جار اختي بعد خمس سنوات من التدريس ببلجيكا استطاع شراء شقة بثمن50 مليونا بدون قرض لانه كان يستفيد من راتبه وراتب بلجيكا والاطفال هنا لا يجدون من يدرسهم
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