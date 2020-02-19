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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يسجل ألفي حالة وفاة في الصين

فيروس "كورونا" يسجل ألفي حالة وفاة في الصين

فيروس "كورونا" يسجل ألفي حالة وفاة في الصين
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 00:32

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، اليوم الأربعاء، إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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