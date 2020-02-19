فيروس "كورونا" يسجل ألفي حالة وفاة في الصين

هسبريس - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، اليوم الأربعاء، إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.