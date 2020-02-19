24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/02/2020
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- التلفزيون المغربي والمجتمع: من التوتر إلى الهجرة الإعلامية
- فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف
- في ذكرى إعلان الاتحاد المغاربي .. الفرقة قدر قائم والوحدة استثناء
- ماذا نعني بالإصلاح السياسي؟
- سلوك الانتقاد .. فوبيا مجتمعية
فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف (5.00)
القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)
سبتة تفرضُ التأشيرة على "التطوانيين" وتطرد القاصرين المغاربة (5.00)
"سيدي العايدي" .. قرية تواجه تحديات التنمية بقلب منطقة الشاوية (5.00)
- سبتة تفرضُ التأشيرة على "التطوانيين" وتطرد القاصرين المغاربة - (88)
- في ذكرى إعلان الاتحاد المغاربي .. الفرقة قدر قائم والوحدة استثناء - (55)
- جدل "الربا والمعاشات" يضع بوليف في قلب زوبعة من الانتقادات - (46)
- الداخلية تأمر الولاة والعمّال بإنهاء الرخص الاستثنائية في التعمير - (44)
- القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
فيروس "كورونا" يسجل ألفي حالة وفاة في الصين
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 00:32
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، اليوم الأربعاء، إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.
وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.