24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماذا نعني بالإصلاح السياسي؟
- القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي
- اللغة العربية أكثر اللغات توافقا لبيولوجية المخاطب
- "تكسير العظام" يطلق السباق على خلافة ميركل
- فرنسا تضع خطة جديدة لمحاربة "الإسلامويّة" وتعزيز قيم العلمانية
شركة عالمية تُعلن قربَ إنتاج الغاز الطبيعي "المسال" في المغرب (5.00)
مُهلة جديدة أمام المغرب لمغادرة اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية (5.00)
محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير" (5.00)
- الساسي: عواقب العلاقات الجنسية الرضائية أقل من أضرار التدخين - (98)
- سبتة تفرضُ التأشيرة على "التطوانيين" وتطرد القاصرين المغاربة - (93)
- رفيقي ينادي بإخراج "العلاقات الجنسية الرضائية" من إطار الدين - (89)
- جدل "الربا والمعاشات" يضع بوليف في قلب زوبعة من الانتقادات - (59)
- الداخلية تأمر الولاة والعمّال بإنهاء الرخص الاستثنائية في التعمير - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التأجيل يطال "القمة العربية الإفريقية" في السعودية
أكد مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية أنه تقرر تأجيل القمة العربية الإفريقية فى دورتها الخامسة، والتى كان مقررا عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 مارس المقبل، إلى موعد لاحق.
وقال ذات المصدر إن الجانبين سيتفقان على موعد آخر، مبرزا أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى كل الدول الأعضاء.
وتابع المتحدث قائلا إن الجانب الإفريقي طلب تأخير انعقاد القمة حتى يتسنى التحضير والإعداد لها بشكل جيد.
وعقد الجانبان، العربي والإفريقي، الشهر الفارط في العاصمة السعودية ، اجتماعات تحضيرية لإعداد القمة قبل أن يطالها التأجيل.
جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية عقدت فى ملابو، في غينيا الاستوائية، خلال شهر نونبر من سنة 2016.