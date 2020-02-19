24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪شركة عالمية تُعلن قربَ إنتاج الغاز الطبيعي "المسال" في المغرب‬ (5.00)

  2. مصادرة كتاب من معرض الكتاب فضيحة دولة (5.00)

  3. مُهلة جديدة أمام المغرب لمغادرة اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية (5.00)

  4. تحسيس تلاميذ بالسلامة الطرقية بمدينة تنغير (5.00)

  5. محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | التأجيل يطال "القمة العربية الإفريقية" في السعودية

التأجيل يطال "القمة العربية الإفريقية" في السعودية

التأجيل يطال "القمة العربية الإفريقية" في السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 11:35

أكد مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية أنه تقرر تأجيل القمة العربية الإفريقية فى دورتها الخامسة، والتى كان مقررا عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 مارس المقبل، إلى موعد لاحق.

وقال ذات المصدر إن الجانبين سيتفقان على موعد آخر، مبرزا أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى كل الدول الأعضاء.

وتابع المتحدث قائلا إن الجانب الإفريقي طلب تأخير انعقاد القمة حتى يتسنى التحضير والإعداد لها بشكل جيد.

وعقد الجانبان، العربي والإفريقي، الشهر الفارط في العاصمة السعودية ، اجتماعات تحضيرية لإعداد القمة قبل أن يطالها التأجيل.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية عقدت فى ملابو، في غينيا الاستوائية، خلال شهر نونبر من سنة 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.