التأجيل يطال "القمة العربية الإفريقية" في السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أكد مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية أنه تقرر تأجيل القمة العربية الإفريقية فى دورتها الخامسة، والتى كان مقررا عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 مارس المقبل، إلى موعد لاحق.

وقال ذات المصدر إن الجانبين سيتفقان على موعد آخر، مبرزا أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى كل الدول الأعضاء.

وتابع المتحدث قائلا إن الجانب الإفريقي طلب تأخير انعقاد القمة حتى يتسنى التحضير والإعداد لها بشكل جيد.

وعقد الجانبان، العربي والإفريقي، الشهر الفارط في العاصمة السعودية ، اجتماعات تحضيرية لإعداد القمة قبل أن يطالها التأجيل.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية عقدت فى ملابو، في غينيا الاستوائية، خلال شهر نونبر من سنة 2016.