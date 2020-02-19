روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية

هسبريس - رويترز

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أن شن عملية عسكرية هناك "مسألة وقت"؛ بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية؛ لكن "روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر".