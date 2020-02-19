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كُتّاب وآراء
إيران تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا
أعلنت إيران تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، القول: "تظهر الاختبارات الأولية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".
وأضاف المسؤول: "خلال اليومين الماضيين، تم الاشتباه في حالات إصابة بفيروس کورونا في مدينة قم .. وتم نشر فرق الكشف وإدارة الأمراض المعدية وفرق الاستجابة السريعة في المدينة، وتم وضع الأشخاص المشتبه بهم تحت الحجر الصحي وعزلهم عن الآخرين وجرى أخذ عينات منهم".
وأوضح جهانبور أنه من "بين العينات التي تم فحصها، أظهرت النتائج الأولية أنه تم تسجيل حالتين بالإصابة بفيروس كورونا، بينما کان بعض المشتبه بهم مصابين بالأنفلونزا".