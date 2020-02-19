24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير" (5.00)

  2. مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)

  3. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  4. بوريطة يصل إلى نواكشوط لدعم العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  5. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وفاة قاصر بعد اشتباكات مع قوات الأمن الفلسطينية

وفاة قاصر بعد اشتباكات مع قوات الأمن الفلسطينية

وفاة قاصر بعد اشتباكات مع قوات الأمن الفلسطينية
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 08:56

توفي فتى فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة اشتباك مسلح مع قوى الأمن الفلسطينية في بلدة قباطية، شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن "الشاب صلاح زكارنة (17 عاما) توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته الليلة الماضية، في اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن ومسلحين في بلدة قباطية قرب جنين". وقال مصدر أمني إن زكارنة أصيب برصاصة في الصدر.

وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، للإذاعات والتلفزيونات المحلية: "وردتنا معلومات حول الإفراج عن أسير من سجون الاحتلال، وأنه سيجري هناك عرض عسكري مخالف للقانون، وكانت هناك مناشدة من كل الأهالي في قباطية بضرورة وضع حد لحالات إطلاق النار العبثية".

وأوضح المحافظ: "القوة الأمنية بمجرد وصولها إلى قباطية انهال عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق نار من مسلحين، ما اضطر الأمن إلى الرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما كان هناك إطلاق نار من الأمن في الهواء".

وقال الرجوب إن "هناك ثلاث إصابات في صفوف العساكر بشكل مباشر بالحجارة في الرأس، فيما أُصيب 15 رجل أمن بالحجارة في الأقدام"، وأشار إلى "وجود إصابتين في صفوف المواطنين بالرصاص، نقلا إلى المستشفى ويتلقيان العلاج"، من بينهما الفتى الذي توفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.