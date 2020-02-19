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كُتّاب وآراء
وفاة قاصر بعد اشتباكات مع قوات الأمن الفلسطينية
توفي فتى فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة اشتباك مسلح مع قوى الأمن الفلسطينية في بلدة قباطية، شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن "الشاب صلاح زكارنة (17 عاما) توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته الليلة الماضية، في اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن ومسلحين في بلدة قباطية قرب جنين". وقال مصدر أمني إن زكارنة أصيب برصاصة في الصدر.
وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، للإذاعات والتلفزيونات المحلية: "وردتنا معلومات حول الإفراج عن أسير من سجون الاحتلال، وأنه سيجري هناك عرض عسكري مخالف للقانون، وكانت هناك مناشدة من كل الأهالي في قباطية بضرورة وضع حد لحالات إطلاق النار العبثية".
وأوضح المحافظ: "القوة الأمنية بمجرد وصولها إلى قباطية انهال عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق نار من مسلحين، ما اضطر الأمن إلى الرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما كان هناك إطلاق نار من الأمن في الهواء".
وقال الرجوب إن "هناك ثلاث إصابات في صفوف العساكر بشكل مباشر بالحجارة في الرأس، فيما أُصيب 15 رجل أمن بالحجارة في الأقدام"، وأشار إلى "وجود إصابتين في صفوف المواطنين بالرصاص، نقلا إلى المستشفى ويتلقيان العلاج"، من بينهما الفتى الذي توفي.