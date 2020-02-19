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كُتّاب وآراء
الرئيس الجزائري يأمر بترحيل مدير شركة قطرية
أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون أمر اليوم الأربعاء "بطرد وترحيل الألماني نيكولاي بيكرز مدير عام شركة "أوريدو" القطرية بالجزائر بشكل فوري وذلك على خلفية إصرار الشركة على طرد 900 عامل جزائري".
وذكرت جريدة (النهار) الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن "تحرك رئيس الجمهورية جاء بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة أوريدو".
وحسب الصحيفة فإن ذلك يأتي في وقت لا تعاني فيه الشركة من أي مشاكل مالية وما زالت تحقق أرباحا في الجزائر.
ووفق الصحيفة، شرعت "السلطات في إجراءات ترحيل مدير عام "أوريدو" صباح اليوم حيث اقتادته قوة من مصلحة الأمن العام من مكتبه نحو المطار لترحيله".
وكانت شركة "أوريدو" أعلنت في شهر غشت الماضي عن تعيين الألماني "نيكولاي بيكرز"، رئيسا تنفيذيا لها، الذي يملك خبرة تزيد عن 20 سنة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان بيكرز قاد عددا من الشركات متعددة الجنسيات في أوروبا وآسي، من بينها شركة دوتشيه تيليكوم الألمانية و"تي –أونلاين" الفرنسية.
ويحمل "نيكولاي بيكرز"، شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كولونيا بألمانيا.