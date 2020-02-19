إيران تعلن وفاة شخصين جراء فيروس "كورونا"

هسبريس - د .ب .أ

توفي شخصان جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الأربعاء عن مدير كلية الطب في مدينة قُم وسط البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس المتحور في البلاد، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول: "تظهر الاختبارات الأولية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".

وقد تم نقل الحالتين إلى الحجر الصحي على الفور.

وظلت إيران تنفي صحة تقارير تحدثت عن مرارا عن وجود حالات إصابة بفيروس كوفيد-19.

من جانبه، قال لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، إن معدل الوفيات المقروء من الإحصائيات في الصين يبلغ نحو 2%، فيما يبلغ هذا المعدل خارج الصين 2ر0%.