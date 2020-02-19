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كُتّاب وآراء
إيران تعلن وفاة شخصين جراء فيروس "كورونا"
توفي شخصان جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الأربعاء عن مدير كلية الطب في مدينة قُم وسط البلاد.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس المتحور في البلاد، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول: "تظهر الاختبارات الأولية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".
وقد تم نقل الحالتين إلى الحجر الصحي على الفور.
وظلت إيران تنفي صحة تقارير تحدثت عن مرارا عن وجود حالات إصابة بفيروس كوفيد-19.
من جانبه، قال لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، إن معدل الوفيات المقروء من الإحصائيات في الصين يبلغ نحو 2%، فيما يبلغ هذا المعدل خارج الصين 2ر0%.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
فيروس كورونا باق و يتمدد و لا يعلم أي جهة سيسود فيها مجددا بعد الصين التي يحاصرها حصارا شديدا .
لكن المعلومات عن عدد الاصابات و الوفايات غير صحيحة مطلقا للاعتبارات سياسية اقتصادية .
كورونا يأخد من الصينيين آلاف الأرواح و مئات آلاف المصابين .
إنه عدو لذوذ للبشرية و حملات الدفاع تبقى متواضعة في الدول المتقدمة و هشة في غيرها من عوالم الثالث كما يسمونها .
افريقيا مثالا في خطر جسيم إدا برز فيها هدا الحاصد .
هل هو واحد من بداية النهايات وارد جدا .
لدا استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.