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الفخفاخ يعرض حكومته على رئيس تونس سعيد
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:05
قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الإسلامي، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر.
والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان من شأنه أن يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.