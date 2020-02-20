فيروس "كورونا" يسجل 2112 حالة وفاة بالصين

هسبريس - د.ب.أ

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى 2112 حالة، على الأقل.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 108 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية في المقاطعة.

كما سجلت المقاطعة 349 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 75 ألفا.