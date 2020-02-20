8 قتلى على الأقل في إطلاق نار قرب فرانكفورت‎

هسبريس ـ أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ في حادثتي إطلاق نار وقعتا ليل الأربعاء في مدينة هاناو قرب فرانكفورت، مشيرة إلى أنّها أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق لاعتقال مطلق أو مطلقي النار.

وفي حين أفادت وسائل إعلام محليّة أنّ إطلاق النار وقع في مقهيين للنارجيلة في هاناو التي تبعد عن فرانكفورت حوالى 20 كلم، قال متحدّث باسم الشرطة إنّه تمّ إطلاق "عملية مطاردة واسعة النطاق" لإلقاء القبض على من أطلق النار.