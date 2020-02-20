عدد المتعافين يتخطّى المصابين بكورونا في الصين

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس، أن العدد اليومي للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد تجاوز نظيره من الإصابات الجديدة المؤكدة لليوم الثاني على التوالي في الصين.

وشهد يوم الأربعاء خروج 1779 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وهو رقم أعلى بكثير من عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في اليوم نفسه من فيروس كورونا الجديد؛ والذي بلغ 394 شخصا، حسب ما أظهرت الأرقام الواردة من اللجنة.

وخرج ما مجموعه 16155 مريضا مصابا بالفيروس من المستشفيات بعد الشفاء، حتى نهاية يوم الأربعاء، وفقا للجنة.

وقالت اللجنة إنها تلقت تقارير عن إصابة 394 حالة مؤكدة جديدة، يوم الأربعاء، من 31 منطقة بالبلاد، بانخفاض حاد مقارنة مع الرقم المسجل يوم الثلاثاء، الذي كان 1749 حالة.

وتراجعت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة اليومية في الصين لليوم الثالث على التوالي منذ الاثنين حيث بلغ 1886 حالة، مسجلة انخفاضا عن عتبة 2000 حالة إصابة للمرة الأولى منذ 31 يناير.

وسجلت مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، 349 حالة جديدة يوم الأربعاء، بانخفاض حاد عن 1693 حالة في اليوم الأسبق.

وانخفض عدد الحالات المؤكدة الجديدة في الصين، خارج مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، لمدة 16 يوما على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم الأربعاء خارج هوبي، بانخفاض حاد مقارنة مع 890 حالة في 3 فبراير، وفقا لما ذكرته اللجنة.

وإجمالا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 74576، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2118 شخص.

وبنهاية يوم الأربعاء، تم تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة في هونغ كونغ، و10 حالات في ماكاو، و24 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما غادر 5 مرضى في هونغ كونغ و6 في ماكاو، واثنان في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وحسب السلطات الصحية الصينية، فقد تم تعقب 589163 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، بينهم 25318 شخصا غادروا الملاحظة الطبية يوم الأربعاء، فيما لا يزال 126363 آخرين تحت الملاحظة الطبية.