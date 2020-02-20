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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة الصحافي الفرنسي جان دانيال عن 99 عاما

وفاة الصحافي الفرنسي جان دانيال عن 99 عاما

وفاة الصحافي الفرنسي جان دانيال عن 99 عاما
هسبريس - إفي
الخميس 20 فبراير 2020 - 14:50

توفي جان دانيال، أحد أشهر الأسماء في عالم الصحافة الفرنسية، الحائز على جائزة أمير أستورياس الإسبانية للاتصالات والإنسانيات عام 2004، ومؤسس مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الأسبوعية، عن عمر 99 عاما، وفقا لما أعلنته المجلة الخميس.

ويعد دانيال، المولود في مدينة البليدة في الجزائر عام 1920، أحد أكثر المفكرين تأثيرا على اليسار في فرنسا، وقد اشتهر بقربه من رموز مثل الكاتب والفيلسوف ألبير كامو، وبمعايشته بعض أبرز الأحداث في القرن العشرين.

واكتسب دانيال شهرة دولية بفضل مقابلة أجراها مع الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، الذي علم بنبأ اغتياله بينما كان يلتقي بالزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في نوفمبر من عام 1963.

وانضم الراحل خلال الحرب العالمية الثانية إلى المقاومة ضد الاحتلال النازي، وناضل بجانب الجنرال لوكليرك في تحرير فرنسا، وعقب انتهاء الحرب درس الفلسفة في جامعة السوربون بباريس؛ وأسس عام 1947 مجلة "كاليبان" بدعم من الكاتب ألبير كامو، الذي حصل بعد ذلك على جائزة نوبل في الأدب.

وبدأ دانيال عام 1954 في العمل لصحيفة "ليكسبريس"، وغطى حرب الجزائر، وأيد التفاوض مع الاستقلاليين من جبهة التحرير الوطني؛ واشترى عام 1964 مجلة "فرانس أوبسرفاتور" التي أصبح اسمها بعد ذلك "لو نوفيل أوبسرفاتور"، وباتت مرجعية لليسار الفرنسي.

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