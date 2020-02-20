تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس "كورونا" في إيران

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أنه "بناء على نتائج الاختبارات فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك" وسط إيران، وأوضح أن حالتين من الثلاث في قم، والأخرى في آراك.

وقال المسؤول ذاته إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة الثلاثة، وهم مواطنون إيرانيون"، وزاد: "الشخص المصاب في آراك هو من أهالي مدينة قم، وهو من زملائنا الأطباء".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا وهاب زادة القول إن "هناك عددا من الحالات المشتبه فيها".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم، وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.

في غضون ذلك، أعلن محافظ قم بهرام سرمست تعطيل جميع المدارس والجامعات، وحصر الإدلاء بأي تصريحات حول الفيروس في جامعة العلوم الطبية، كما طالب وسائل الإعلام بالالتزام بما يصدر عنها.