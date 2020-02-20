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كُتّاب وآراء
منفذ هجوم "هاناو" في ألمانيا يقتل أمه وينتحر
أكد المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار بمدينة هاناو، أحدهم في حالة خطيرة.
وكشف المدعى العام اليوم أن القتلى التسعة في الهجوم لهم أصول أجنبية، فضلا عن والدة المسلح التي تم العثور عليها مقتولة داخل مسكن المسلح، الذى تبين أنه أطلق النار على نفسه.
وأضاف فرانك أن المسلح، الذي تحددت هويته بأنه يدعى توبياس آر، له "نزعة عنصرية بشكل جامح"، وأن التحقيقات الآن ستركز على اتصالات الرجل واهتماماته من أجل معرفة المزيد عن الدوافع الكامنة وراء إقدامه على تنفيذ هجوم يوم الأربعاء.