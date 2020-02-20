الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بلندن

هسبريس - رويترز

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت رجلا، اليوم الخميس، بعد واقعة طعن في مسجد قرب متنزه ريجنتس أسفرت عن إصابة شخص.

وأضافت الشرطة في بيان "عثر على رجل مثخن بجروح من الطعن. عالجه المسعفون قبل نقله إلى المستشفى. ننتظر تحديثا بشأن حالته. واعتقل رجل في مسرح الواقعة لشبهة الشروع في القتل".