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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يسجل 2233 حالة وفاة بالصين
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القارية الجمعة إلى 2233 حالة على الأقلّ بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.
وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر دجنبر 2019.