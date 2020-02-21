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كُتّاب وآراء
إيران ترجّح انتشار فيروس "كورونا" في أرجاء البلاد
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن الإيرانية.
وأكدت إيران 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها.
وقال المسؤول مينو محرز "استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران".
وفي غضون ذلك أكدت مصادر طبيّة لبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان.
وكشفت المصادر أن سيدة مصابة بفيروس كورونا وصلت أمس الخميس من ايران وجرى نقلها الى مستشفى رفيق الحريري.