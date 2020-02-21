عدد "وفيات كورونا" يصل إلى 4 حالات بإيران

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أن مريضين قد توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد المتوفين في إيران إلى أربع حالات.

وتوفيت الحالتان الجديدتان أمس الخميس بعد أربع وعشرين ساعة على وفاة أول حالتين بالفيروس في إيران.

وكان الاثنان من كبار السن ودخلا المستشفى بمشاكل في التنفس وكانا يعانيان من مشاكل سابقة في الرئة.