24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمليات تنقيب جديدة عن الغاز الطبيعي تنطلق من "آبار جرسيف" (5.00)

  2. بلافريج يطالب الحكومة بحماية الأطفال من خطر "المواقع الإباحية" (5.00)

  3. دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)

  4. البعد الهوياتي في التنمية (5.00)

  5. الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عدد "وفيات كورونا" يصل إلى 4 حالات بإيران

عدد "وفيات كورونا" يصل إلى 4 حالات بإيران

عدد "وفيات كورونا" يصل إلى 4 حالات بإيران
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 21 فبراير 2020 - 17:34

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أن مريضين قد توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد المتوفين في إيران إلى أربع حالات.

وتوفيت الحالتان الجديدتان أمس الخميس بعد أربع وعشرين ساعة على وفاة أول حالتين بالفيروس في إيران.

وكان الاثنان من كبار السن ودخلا المستشفى بمشاكل في التنفس وكانا يعانيان من مشاكل سابقة في الرئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدو الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:03
هاد الوتيرة ديال الموت في إيران تدعو للشك بحال الى تيصفيو في المرضى باش ماينتاشرش المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - غيثة الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:05
كل من ظلم و إحتقر المسلمين يسلط عليه سبحانه و تعالى من هو أقوى منه ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.