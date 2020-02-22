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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إيطاليا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إيطاليا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 22 فبراير 2020 - 01:20

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، مساء الجمعة، وفاة مواطن يبلغ 78 عاما كانت قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير أن الرجل كان يقبع في مستشفى في منطقة فينيتو في شمال البلاد منذ نحو عشرة أيام لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، لتبين لاحقا التحاليل أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.

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