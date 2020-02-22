24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختتام دورة مربيات ومربيي التعليم الأولي بتنغير
- هذه ثلاثة تدابير ضرورية لحماية كبار السن من خطر السقوط
- "الخسارة المعنوية" في زمن "التنشيط الجامعي"
- خبير: الحبّ "غير موجود" .. والجسد عند المغاربة "طرف وكسدة"
- خيول بملايين الدراهم
عمليات تنقيب جديدة عن الغاز الطبيعي تنطلق من "آبار جرسيف" (5.00)
بلافريج يطالب الحكومة بحماية الأطفال من خطر "المواقع الإباحية" (5.00)
دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)
الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)
المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال (5.00)
- هذه حقيقة صورة السفير الفلسطيني بالجزائر مع "خرقة" البوليساريو - (169)
- دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية - (92)
- نائبة برلمانية: "مقايضة" طفلة مراكش بالمال وراء فرار "الكويتي" - (64)
- "المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد" - (55)
- بلافريج يطالب الحكومة بحماية الأطفال من خطر "المواقع الإباحية" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يحصد أرواح 2345 شخصا بالصين
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القارية، اليوم السبت، إلى 2345 حالة على الأقلّ بعدما سجّلت 109 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، بينما تجاوز عدد إجمالي الإصابات 76 ألفا.
وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر دجنبر 2019.