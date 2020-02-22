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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يحصد أرواح 2345 شخصا بالصين

"كورونا" يحصد أرواح 2345 شخصا بالصين

"كورونا" يحصد أرواح 2345 شخصا بالصين
هسبريس من الرباط
السبت 22 فبراير 2020 - 00:58

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القارية، اليوم السبت، إلى 2345 حالة على الأقلّ بعدما سجّلت 109 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، بينما تجاوز عدد إجمالي الإصابات 76 ألفا.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر دجنبر 2019.

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