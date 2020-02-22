"كورونا" يحصد أرواح 2345 شخصا بالصين

هسبريس من الرباط

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القارية، اليوم السبت، إلى 2345 حالة على الأقلّ بعدما سجّلت 109 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، بينما تجاوز عدد إجمالي الإصابات 76 ألفا.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر دجنبر 2019.