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الرئيسية | خارج الحدود | السودان يطلق تحقيقا في "عنف الأمن" ضد محتجين

السودان يطلق تحقيقا في "عنف الأمن" ضد محتجين

السودان يطلق تحقيقا في "عنف الأمن" ضد محتجين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 فبراير 2020 - 20:39

أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليو السبت، بإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم.

وقال حمدوك في كلمة تلفزيونية: "قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و 21 فبراير 2020"، وأضاف أن "النائب العام سيرأس اللجنة وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام".

واستخدمت قوات الأمن السودانية، الخميس، قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم، في الأسبوع الماضي، لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسب ما قال شهود.

وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة، في بيان، إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

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