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كُتّاب وآراء
محكمة تبرىء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك
قضت محكمة مصرية اليوم السبت ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "مخلي سبيلهما"، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم ببرأة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.