رئيس شرطة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين

هسبريس - أ.ف.ب

طالب رجل الأعمال الإيرلندي والرئيس التنفيذي لشركة طيران "ريان إير" منخفضة التكلفة، مايكل أوليري، في مقابلة صحافية، بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية لأن "الإرهابيين" سيكونون "عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية"، ما أثار اتهامات ضده بالعنصرية.

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة التايمز ناقش فيها الأمن في المطارات: "من هم الذين يقومون بالتفجيرات؟"؛ ثم أجاب: "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم (...) إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".

وأضاف المتحدث: "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية؛ لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية. قبل 30 عاما كان الإيرلنديون" هم محل شبهة.

واتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا أوليري بـ"الإسلاموفوبيا".

وقال النائب العمالي خالد محمود للصحيفة إن أوليري "يشجع العنصرية"، وأضاف: "هذا الأسبوع قتل رجل أبيض في ألمانيا ثمانية أشخاص.. هل نضع جميع البيض محل شبهة لنرى إن كانوا فاشيين".

ورئيس شركة "ريان اير" معروف بوجهات نظره المثيرة للجدل، فهو اقترح يوما أن يدفع المسافرون رسما مقابل استخدام الحمام على متن الطائرة، إضافة إلى "ضريبة سمنة" على المسافرين من ذوي الأوزان الزائدة.