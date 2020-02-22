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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس شرطة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين

رئيس شرطة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين

رئيس شرطة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 22 فبراير 2020 - 14:43

طالب رجل الأعمال الإيرلندي والرئيس التنفيذي لشركة طيران "ريان إير" منخفضة التكلفة، مايكل أوليري، في مقابلة صحافية، بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية لأن "الإرهابيين" سيكونون "عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية"، ما أثار اتهامات ضده بالعنصرية.

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة التايمز ناقش فيها الأمن في المطارات: "من هم الذين يقومون بالتفجيرات؟"؛ ثم أجاب: "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم (...) إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".

وأضاف المتحدث: "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية؛ لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية. قبل 30 عاما كان الإيرلنديون" هم محل شبهة.

واتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا أوليري بـ"الإسلاموفوبيا".

وقال النائب العمالي خالد محمود للصحيفة إن أوليري "يشجع العنصرية"، وأضاف: "هذا الأسبوع قتل رجل أبيض في ألمانيا ثمانية أشخاص.. هل نضع جميع البيض محل شبهة لنرى إن كانوا فاشيين".

ورئيس شركة "ريان اير" معروف بوجهات نظره المثيرة للجدل، فهو اقترح يوما أن يدفع المسافرون رسما مقابل استخدام الحمام على متن الطائرة، إضافة إلى "ضريبة سمنة" على المسافرين من ذوي الأوزان الزائدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مواطن بالخارج السبت 22 فبراير 2020 - 14:51
أسطول ريان اير من اسوأ أساطيل الطاىرات على وجه الكرة الأرضية ، لذلك فهي تقدم عروض غريبة لاستقطاب الزبناء ، هل هناك طائرة يمكن أن تحمل راكبا من بلجيكا مثلا الى مراكش دهابا وايابا ب 400 درهم !!!! نعم فقط الطوبيس رايان اير
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14
2 - simo danmark السبت 22 فبراير 2020 - 14:54
قبل الحديث عن المسلمين يجب التحدث عن بلدك و ما خلفته إرلندا من ارهاب في اروبا العنف والتقتيل والتفجير فلا تلقي بالحجارة على الآخرين ادا كان بيتك من زجاج.....قمة العنصرية....
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21
3 - ع-ع السبت 22 فبراير 2020 - 14:56
حسبنا آلله ونعم الوكيل. الاسلام دين رحمة ورافة .فنجد المتطرفين في غير المسلمين .الاسلام بريء منكم.
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13
4 - لا ديني السبت 22 فبراير 2020 - 15:07
طبعا وإلى حد ما فكلامه على حق.
العازبين الضائعين في بلدانهم هم أكثر جرأة على تفجير أنفسهم والقيام بعمليات ارهابية وسط أبرياء عزل. فالشخص المحروم عاطفيا وجنسيا و ماديا سيكون سهل الاستقطاب بالنسبة لمجندي هؤلاء الإرهابيين..
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-20
5 - الواقعي السبت 22 فبراير 2020 - 15:15
المشكل ان الحل مع هكذا تصريح هو المقاطعة لكن البديل اسوء و هو لارام. يعني لا شيء نستطيع فعله إزاء تصريحاته
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14
6 - سيمو السبت 22 فبراير 2020 - 15:21
أنا شخصيا قاطعة هذه الشركة منذ 8 سنوات لما تقوم به من ابتزاز للمسافرين ، واخانعرف نزيد شيء ما قي ثمن التذكرة ونمشي هاني .
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-1
7 - adam paris السبت 22 فبراير 2020 - 15:22
J’ai pris une fois la compagnie rayan air , c’était une catastrophe !!
Les prix sont moins cher vert mais le service s’est 0!!
Trop de monde , les toilettes sont sale !! Et souvent des horaire s très tôt le matin entre 03:00 et 07:00
Sans parler du retard et c’est souvent des petit aéroport très loin des villes !!
Si on fait les calcules , ça revint Plus cher de prendre ce type de compagne qui ´elles finiront par faire faillite bientôt !!
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4
8 - GALA السبت 22 فبراير 2020 - 15:30
إذا كانت عندنا غيرة على المسلمين فلنقاطع التعامل مع هذه الشركة
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1
9 - From Paris السبت 22 فبراير 2020 - 15:32
اعتقد بان كل مسافر يسافر على متن طائرة راين اير الايرلاندية لايعطي أي اهتمام لسلامته وراحته اثناء السفر.كيف ذلك؟
ان كل طائرات هذه الشركة لا توفر ادنى راحة للمسافر فالطريقة التي يطير بها ربابنها طريقة مرعبة ومخيفة جدا فهي في حد ذاتها طريقة ارهابية أي تثير الرعب والخوف في نفس المسافرين الذين هم بين السماء والأرض أو البحر اوالجبال.لذلك هذا الإنسان الذي يتوفر على أسطول الخردة من الطائرات عليه هو أولا ان يتوقف على ارهاب الركاب بنقلهم عبر هذه الطائرات وبواسطة الربابنة الغير المؤهلين.بالاضافة إلى قرصنة المسافر عبر إكراهات عشوائية وغير قانونية.
سافرت على متنها مرة واحدة سنة 2012 وأقسمت ألا اعاودها مرة أخرى.واطالب أي عربي ان يقاطع السفر عبر هذه الشركة الرخيصة.
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3
10 - jawad السبت 22 فبراير 2020 - 15:50
معه بعض الحق ليعبر هكذا لأن ٱي شخص يقرٱ في القرآن و الشريعة الإسلامية مذاهبها التي مارسها المسلمون مند 1400 سنة تدعو إلى جهاد في الغير المسلمون لٱنهم فقط لايؤمنون ولايحرمون ما حرم الإسلام و يدعوا القرآن إلى الجهاد حتى يقبل الكل أن يعيش تحت ظل الشريعة. وٱي مسلم ينكر هذه الأمور فهو يرفض مواجهت الواقع و النصوص التي تدعو إلى الإرهاب والتي تهدد كل الناس بما فيهم المسلمون ٱنفسهم القرآن ليس آية واحدة.
مثلا فعندما يقوم شخص طالب في الهندسة يعيش في أروبا بعملية إنتحارية ما الدوافع ؟؟ تجدد نصوص دينية يؤمن بها دفعته لذلك.
لكن أختلف معه في تشديد التفتيش فقط على المسلمين فهذه عنصرية يجب إخضاع كل الأشخاص لإجرأت ٱمنية لأن ٱصحاب الفكر المتشدد يخفون عقيدتهم في قلوبهم لا يمكن تحديدهم من الشكل أو الملابس أو البلد الذي جاؤو منه
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4
11 - نجاد السبت 22 فبراير 2020 - 15:57
طبعا سيقول مثل هذا الكلام لان عدوهم الأكبر الذي اتخذوه بعد الحرب الباردة هو الإسلام والمسلمين ولأن إذايتهم للمسلمين لا تتوقف طرفة عين فسوف يكون توجسهم منهم بالانتقام حاضر في أية لحظة ورغم اننا مسالمون ومسامحون فحقدهم الكبير تجاهنا أعمى بصيرتهم
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0
12 - مسلم و أفتخر السبت 22 فبراير 2020 - 15:58
من اليوم فصاعدا وخا نمشي على رجلي منخدش رايان إير ، و لسبب واحد هو عنصرية هذا الرجل، الي فيه شي غيرة يقاطع و أنتهى الكلام
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0
13 - hassan السبت 22 فبراير 2020 - 15:59
انتم هم الارهابيون اما الاسلام بعيد كل البعد عن ترهيب الناس أو عن الأعمال الإرهابية التي هي من صنيعكم .وهادا معروف .اما الاسلام فهو دين حق .وهو الدين الوحيد .والله سوف يحفضه من أمتالك --
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