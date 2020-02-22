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كُتّاب وآراء
رئيس شرطة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين
طالب رجل الأعمال الإيرلندي والرئيس التنفيذي لشركة طيران "ريان إير" منخفضة التكلفة، مايكل أوليري، في مقابلة صحافية، بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية لأن "الإرهابيين" سيكونون "عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية"، ما أثار اتهامات ضده بالعنصرية.
وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة التايمز ناقش فيها الأمن في المطارات: "من هم الذين يقومون بالتفجيرات؟"؛ ثم أجاب: "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم (...) إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".
وأضاف المتحدث: "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية؛ لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية. قبل 30 عاما كان الإيرلنديون" هم محل شبهة.
واتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا أوليري بـ"الإسلاموفوبيا".
وقال النائب العمالي خالد محمود للصحيفة إن أوليري "يشجع العنصرية"، وأضاف: "هذا الأسبوع قتل رجل أبيض في ألمانيا ثمانية أشخاص.. هل نضع جميع البيض محل شبهة لنرى إن كانوا فاشيين".
ورئيس شركة "ريان اير" معروف بوجهات نظره المثيرة للجدل، فهو اقترح يوما أن يدفع المسافرون رسما مقابل استخدام الحمام على متن الطائرة، إضافة إلى "ضريبة سمنة" على المسافرين من ذوي الأوزان الزائدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
العازبين الضائعين في بلدانهم هم أكثر جرأة على تفجير أنفسهم والقيام بعمليات ارهابية وسط أبرياء عزل. فالشخص المحروم عاطفيا وجنسيا و ماديا سيكون سهل الاستقطاب بالنسبة لمجندي هؤلاء الإرهابيين..
Les prix sont moins cher vert mais le service s’est 0!!
Trop de monde , les toilettes sont sale !! Et souvent des horaire s très tôt le matin entre 03:00 et 07:00
Sans parler du retard et c’est souvent des petit aéroport très loin des villes !!
Si on fait les calcules , ça revint Plus cher de prendre ce type de compagne qui ´elles finiront par faire faillite bientôt !!
ان كل طائرات هذه الشركة لا توفر ادنى راحة للمسافر فالطريقة التي يطير بها ربابنها طريقة مرعبة ومخيفة جدا فهي في حد ذاتها طريقة ارهابية أي تثير الرعب والخوف في نفس المسافرين الذين هم بين السماء والأرض أو البحر اوالجبال.لذلك هذا الإنسان الذي يتوفر على أسطول الخردة من الطائرات عليه هو أولا ان يتوقف على ارهاب الركاب بنقلهم عبر هذه الطائرات وبواسطة الربابنة الغير المؤهلين.بالاضافة إلى قرصنة المسافر عبر إكراهات عشوائية وغير قانونية.
سافرت على متنها مرة واحدة سنة 2012 وأقسمت ألا اعاودها مرة أخرى.واطالب أي عربي ان يقاطع السفر عبر هذه الشركة الرخيصة.
مثلا فعندما يقوم شخص طالب في الهندسة يعيش في أروبا بعملية إنتحارية ما الدوافع ؟؟ تجدد نصوص دينية يؤمن بها دفعته لذلك.
لكن أختلف معه في تشديد التفتيش فقط على المسلمين فهذه عنصرية يجب إخضاع كل الأشخاص لإجرأت ٱمنية لأن ٱصحاب الفكر المتشدد يخفون عقيدتهم في قلوبهم لا يمكن تحديدهم من الشكل أو الملابس أو البلد الذي جاؤو منه