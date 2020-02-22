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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين

إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين

إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين
هسبريس - متابعة
السبت 22 فبراير 2020 - 12:36

أعلنت إيران، السبت، وفاة شخص خامس من جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في هذا البلد إلى 5 حالات.

وإلى جانب حالة الوفاة الخامسة، أعلنت إيران أيضا عن اكتشاف 10 إصابات بالفيروس القاتل، ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، في تصريح للتلفزيون الرسمي: "لدينا 10 إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19.. وللأسف توفي أحد هؤلاء المصابين الجدد"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبهذا العدد من الوفيات، أصبحت إيران ثاني أكثر الدول التي تسجل حالات وفاة بعد الصين.

كما أن معدل الوفيات إلى الإصابات في إيران يعتبر مرتفعا، حيث توفي 5 من أصل 28 إصابة، أي نحو 18 في المئة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بمعدل الوفيات العالمي بسبب الفيروس، والتي لا تصل إلى 3 في المئة فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الواقعي السبت 22 فبراير 2020 - 12:48
الصحة العالمية تحذر: بعض مصابي كورونا لم يخالطوا مرضى
هذا خبر ديال اليوم .واش فهمتو اش كيعني هاذ التصريح؟ ان فيروس كورونا ينتشر فبلايص لي ما كانش فيها اتصال مع شخص مصاب.اش كيعني هذا؟ كيعني ان شي واحد كينشر الفيروس فالعالم و فاماكن محددة. و الخلاصة ان الفيروس صنع في المختبرات و يتم نشره بشكل متعمد
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