24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتهاء الحجر الصحي لمواطنين مغاربة دون إصابات
- أوروبا تُذلل الأزمات بالتشاور مع المواطنين بشأن مستقبل الاتحاد
- رئيس شركة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين
- ظهور "كورونا" دون السفر إلى الصين يقلق العالم
- إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين
رصيف الصحافة: أعطاب اجتماعيّة تخدم الباحثين عن "سياحة الجنس" (5.00)
محامي فرنسي يميط اللثام عن تفاصيل "اختطاف" المهدي بنبركة (5.00)
- عندما نقل "جان دانيال" هستيريا بومدين بعد إعلان المسيرة الخضراء - (78)
- المغرب يمنع "التّهريب" في مليلية .. وحصارُ المملكة يخنقُ الإسبان - (67)
- وقفة احتجاجية بالرباط تندد بـ"صفقة القرن" وتتضامن مع فلسطين - (45)
- ذبح خروف لطرد النحس - (41)
- محامي فرنسي يميط اللثام عن تفاصيل "اختطاف" المهدي بنبركة - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ختان الإناث" يرسل طبيبا وراء القضبان في مصر
قرر النائب العام المصري إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الثانية عشر من عمرها أدت إلى وفاتها، وإحالته على المحاكمة، بعدما كان أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين، بحسب بيان للنائب العام اليوم السبت.
وكان إخلاء سبيل الطبيب، في السابع من فبراير الجاري، أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.
وأوضح البيان أن "النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود التي أفضت لوفاتها" في 29 يناير. وأكد أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك لاشتراكهما في ارتكاب هذه الجناية.
وكان الطبيب نفى، في التحقيقات، إجراءه عمليه ختان للطفلة ندى، مؤكدا أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر، فتم الإفراج عنه بكفالة.
إلا أن النيابة العامة، وفق بيان النائب العام، قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ستنطلق الآن حرب تعليقات، ويقوم أحدهم بتحميل المسلمين الأمر برمته دون دليل منطقي واضح. ثم سيقوم المسلمون بالرد عليه. ثم يأتي المنادون بالعلمانية، ويبدأون بتمجيد الغرب الذي لا يسمح بختان لا الذكر ولا الأنثى. ثم يأتي الجزائريون ويقولون نحن ليس لدينا هذا في الجزائر ناهيك عن الأمازيغ الذين برون فيها عادة دخيلة...
يا من يقرأ تعليقي، إن محاولة اقناع هؤلاء جميعا أنهم على خطأ هو أمر مستحيل. لذلك استرخ، ولا ترد على أحد ولا تضيع وقتك هنا فلن تستفيد شيئا. اذهب وقم بشيء مفيد في حياتك. اللهم إني قد بلغت.
الختان سواء لذكور او الاناث لا اساس لها و لا تمت لاسلام بصلة واتحدى اي مسلم ان يثبت بكلام الله شرعية ختان الذكور او الاناث هي عادة فرعونية ورثها اليهود و اقحموها في الاسلام والله الشاهد على ما اقول وانصح اي مسلم يخشى الله تعالى ولا يخشى الناس او قول المجتمع ان يقرأ كتاب نضال اغسطين بعنوان "ختان الذكور جريمة و افتراء على الاسلام "
لا انصح احد بالرد الا بعد الاطلاع على ادلته