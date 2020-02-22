"ختان الإناث" يرسل طبيبا وراء القضبان في مصر

هسبريس- أ.ف.ب

قرر النائب العام المصري إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الثانية عشر من عمرها أدت إلى وفاتها، وإحالته على المحاكمة، بعدما كان أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين، بحسب بيان للنائب العام اليوم السبت.

وكان إخلاء سبيل الطبيب، في السابع من فبراير الجاري، أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.

وأوضح البيان أن "النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود التي أفضت لوفاتها" في 29 يناير. وأكد أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك لاشتراكهما في ارتكاب هذه الجناية.

وكان الطبيب نفى، في التحقيقات، إجراءه عمليه ختان للطفلة ندى، مؤكدا أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر، فتم الإفراج عنه بكفالة.

إلا أن النيابة العامة، وفق بيان النائب العام، قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان".