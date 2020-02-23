تفشي فيروس "كورونا" يعزل بلدات شمال إيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سوف تكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي "فيروس كورونا"؛ الذي تسبب حتى الأن في مقتل شخصين وأصاب 50 آخرين في البلاد.

سيحد هذا الإجراء، الذي يستهدف مجموعتين منفصلتين من الفيروس تم تحديدهما في منطقتي لومباردي وفينيتو شمال إيطاليا، من حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويعد هذا جزء من إجراءات الاستجابة الطارئة التي أعلنها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بعد أن ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية.