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تفشي فيروس "كورونا" يعزل بلدات شمال إيطاليا
الأحد 23 فبراير 2020 - 00:20
أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سوف تكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي "فيروس كورونا"؛ الذي تسبب حتى الأن في مقتل شخصين وأصاب 50 آخرين في البلاد.
سيحد هذا الإجراء، الذي يستهدف مجموعتين منفصلتين من الفيروس تم تحديدهما في منطقتي لومباردي وفينيتو شمال إيطاليا، من حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.
ويعد هذا جزء من إجراءات الاستجابة الطارئة التي أعلنها رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بعد أن ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - أبو محمد الأحد 23 فبراير 2020 - 00:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله العلي القدير العفوا والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأخرة نسأل الله السلامة من الوباء لنا ول إخواننا المغاربة ولجميع المسلمين اللهم احفظنا بحفظك يارحيم
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