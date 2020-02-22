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سياح من كوريا الجنوبية ينشرون الرعب بإسرائيل
السبت 22 فبراير 2020 - 23:49
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم تشخيص إصابة 9 مواطنين كوريين جنوبيين بـ"فيروس كورونا"؛ وقد كانوا ضمن مجموعة قامت برحلة سياحية إلى الكيان العبري.
وأضاف المصدر نفسه، علاقة بالمعطى الذي نشر الرعب بين صفوف الإسرائيليين، أن هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال الفترة ما بين 8 و15 من الشهر الحالي.
وتابعت الوزارة أن سلطة الأحوال المدنية والهجرة تعمل على تحديد أماكن تواجد أعضاء المجموعة الآخرين، كما تدرس الإجراءات الواجب اتخاذها مع مجلس الأمن القومي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ايت واعش الأحد 23 فبراير 2020 - 00:25
هذا ما قلناه سابقا واقوله الان..تكرارا حتى تستمع الحكومة او لعلها تدرك مخاوف الناس، ويجب وضع سطرين في الخبر اعلاه تحت كلمة الامن القومي ،وما يعنيه بالنسبة لهذه الدول ، ايسرائيل توصلت مع كوربا بشان معلومات عن سياح زاروا البلد فيما نحن ما زال وزير الصحة يردد وبكل اريحية انه لم يقطع حركة الطيران مع الدول المؤبؤءة، مع انه قوانين الحيطة والحذر وحتى الفطرة السليمة تستوجب منع الرحلات الجوية ومنع دخول الافراد من الدول المؤبؤءة وكل من زار هده الدول مؤخرا بما فيهم المواطنون ، تماشيا مع الحس السليم لدرء الخطر و تحمل مسؤولية شعب فقير لا يملك من الصحة غير الاسم فقط، السيد الوزير ورئيس حكومته نائمون او يتناومون فيما تنتشر الاخبار على المحطات الدولية الاخبارية عن حجم ومخاطر الوباء وسبكتفي العثماني ووزير صحته بالتطمين كالعادة دائما، لانهم بعيدون كل البعد عما يدور في العالم وما انخدته امريكا وهي دولة قوية من احتياطات واتبعتها دول الخليج الغنية ماديا بعدم زيارة المناطق المؤبؤءة وايقاف رحلات الطيران..فماذا عن بقية الدول الفقيرة التي تتهاون بدعوى انها تقيس الحرارة في المعابر ، .
2 - مواطن الأحد 23 فبراير 2020 - 00:48
نتمنى خيرا لاخواننا اليهود. وان يتم ايجاد لقاح في اقرب وقت لهذا الفيروس.
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