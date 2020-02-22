سياح من كوريا الجنوبية ينشرون الرعب بإسرائيل

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم تشخيص إصابة 9 مواطنين كوريين جنوبيين بـ"فيروس كورونا"؛ وقد كانوا ضمن مجموعة قامت برحلة سياحية إلى الكيان العبري.

وأضاف المصدر نفسه، علاقة بالمعطى الذي نشر الرعب بين صفوف الإسرائيليين، أن هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال الفترة ما بين 8 و15 من الشهر الحالي.

وتابعت الوزارة أن سلطة الأحوال المدنية والهجرة تعمل على تحديد أماكن تواجد أعضاء المجموعة الآخرين، كما تدرس الإجراءات الواجب اتخاذها مع مجلس الأمن القومي.