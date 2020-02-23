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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يسجل 96 وفاة جديدة بالصين

فيروس "كورونا" يسجل 96 وفاة جديدة بالصين

فيروس "كورونا" يسجل 96 وفاة جديدة بالصين
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 23 فبراير 2020 - 00:44

أعلنت السلطات الصحة في الصين، اليوم الأحد، وفاة 96 شخصا بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي مركز تفشي المرض ما يرفع إجمالي الوفيات بالمقاطعة إلى 2346 شخصا.

وفي وقت سابق سجلت كل من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفيات إضافية ناجمة عن فيروس كورونا المتحور، مما زاد من القلق بشأن القفزة في أعداد حالات العدوى خارج الصين، حيث قال مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية إن فرصة منع تحول فيروس كورونا المتحور إلى وباء تتلاشى.

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