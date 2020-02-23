فرنسا تستعد لانتشار فيروس كورونا بصورة وبائية

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأحد، إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد أمر "مرجح للغاية"، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وأضاف فيران، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قائلا: "ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في مدينة ليون. حالته الصحية ليست مقلقة. والبقية، عدا رجل توفي عن ثمانين عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى".

وأضاف المسؤول في حكومة باريس: "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك".

وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة عدة آلاف من الاختبارات يوميا؛ مقابل 400 في الوقت الحالي.