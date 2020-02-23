سلطان عُمان الجديد يعد بملازمة نهج الراحل قابوس

هسبريس ـ مُتابعة

تعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، بالمضي على خطى سلفه السلطان الراحل قابوس بن سعيد؛ الذي توفي في يناير الماضي.

وقال في خطاب تلفزي موجّه إلى العمانيّين والعمانيات: "نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ عمان .. وماضون على طريق البناء والتنمية كما رسمه السلطان قابوس".

وأكد السلطان الجديد، ضمن الخطاب الرسمي نفسه، الحرص على أن تبقى عُمان ناشرة للسلام.

ووعد خلف السلطان قابوس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة؛ ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها.

كما تعهد سلطان البلاد بإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها، وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.