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الرئيسية | خارج الحدود | تندوف تغلي بعد تهريب "البوليساريو" لأبناء مسؤولين من السجون

تندوف تغلي بعد تهريب "البوليساريو" لأبناء مسؤولين من السجون

تندوف تغلي بعد تهريب "البوليساريو" لأبناء مسؤولين من السجون
هسبريس من الرباط
الأحد 23 فبراير 2020 - 18:00

تجدّدت التظاهرات في مخيمات تندوف الواقعة فوق الأراضي الجزائرية احتجاجا على فساد "سجون البوليساريو"، بعد تهريب أبناء مسؤولين معتقلين على خلفية تهم القتل العمد بسجن الذهيبية.

وتظاهر عشرات الصحراويين تزامناً مع تخليد ذكرى قيام "الجمهورية الوهمية"، منددين بتواطؤ قيادة "البوليساريو" في عملية تهريب أعضاء من عصابة إجرامية مدانة بالقتل العمد من أشهر معتقلات "البوليساريو".

ويتعلق الأمر بسجينين محكوم عليهما بالإعدام؛ الأول له قرابة عائلية مع ما يسمى بسفير "البوليساريو لدى الجزائر"، عبد القادر الطالب عمر، والثاني ابن عم "وكيل الجبهة" حرمة ولد حيمد.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تهريب أقرباء قيادة "البوليساريو" من السجون، في وقت يزج بكل المطالبين بالتغيير والغاضبين من سياسة إبراهيم غالي في السجون.

وأظهرت مقاطع "فيديو"، يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار ميليشيات مسلحة تابعة لجبهة "البوليساريو" في مخيمات تندوف لمواجهة الاحتجاجات المتزامنة مع الذكرى الـ44 لإعلان "الجمهورية المزعومة"، والتي انطلقت نهاية الأسبوع.

وذكر منتدى "فورساتين" لدعم أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المغربية أن التعزيزات الأمنية في مخيمات تندوف تعيد إلى "الأذهان انتفاضة 1988 بالمخيمات"، مشيرا إلى أن جبهة "البوليساريو" قامت باستدعاء ميليشياتها بالنواحي العسكرية.

وجاءت هذه التطورات، وفق المصدر ذاته، بعد "إفشال الاحتفالات بالمخيمات من طرف المحتجين الذين اعترضوا مسيرات نظمتها قيادة البوليساريو".

قمع النشطاء الصحراويين يأتي على بعد أيام قليلة من فضح منظمة العفو الدولية "أمنستي" للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لجرائم "البوليساريو" بالجزائر.

وقالت المنظمة الدولية إن "الجبهة تقاعست، كما في الماضي، عن ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات التي تديرها فوق التراب الجزائري، وتقديمهم إلى العدالة".

وأكدت "العفو الدولية"، في تقريرها السنوي، أن قيادة "البوليساريو" "عملت على إخراس الأصوات المنتقدة لسياساتها، وتكميم الأفواه الغاضبة بالقمع والاعتقال والمحاكمات".

أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، كان قد أدان بدوره، في تقريره إلى مجلس الأمن، في أكتوبر 2019، الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وتطرق الأمين العام إلى المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تضاعفت في مخيمات تندوف، احتجاجا على الحصار والإجراءات المقيدة لحرية الحركة والتنقيلات التي تفرضها "البوليساريو" في المخيمات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي قح الأحد 23 فبراير 2020 - 18:16
خليهوم يغليوا راه جاي الصيف ويزودو يغليو فمخيماتهم مع حرقة الشمس لي تتسناهم.كن رجعوا لبلادهم ونساو هاد التخربيق ديال البول ليزارهم يكونو بخير وعلى خير ويضمنو مستقبل وليداتهم!
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40
2 - الفيلالي الأحد 23 فبراير 2020 - 18:20
البوليزاريو عصابة منظمة إرهابية تحت قيادة عسكر المرادية الخبتاء. وهذا ما جنوه من هذه العصابة سوى الفوضى العارمة في منطقة تندوف إن كيدهم في نحرهم اللهم زدهم على قد نواياهم الخبيتة نحو المملكة المغربيةالشريفة.
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36
3 - ben lebsir ahmed الأحد 23 فبراير 2020 - 18:29
ليس هناك اي حركة بما يسمى البوريساريوا انما صناعة جزائرية محضة حقدا وحسدا وكرها من نضام عسكري شيوعي اشتراكي فاشل نضام عسكري ضد شعوب المنطقة وضد المغرب يريدون استنزاف قدرات المغرب لكن الحمد لله المغرب يتقدم رغم ضعف الامكانيات وهم يتراجعون ولو النفط والغاز لكن الان يعيشون ازمات لان الشعب الجزائري الشقيق يعيش ازمة وفي سجن وسط نضام عسكري فاشل اما مايسمى تبون وحكومة انهم عبيد وعملاء عند العسكر ينفدون اوامرهم
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21
4 - med الأحد 23 فبراير 2020 - 18:33
على المحتجزين في تندوف ان يرفعوا العلم المغربي حمراء ونجمة خضراء على بنايات تندوف المدينة وشوارعها والمخيمات ويعلنون عودة المنطقة الى الوطن الام المغرب ونحن الشعب المغربي مستعدون لانقادهم من المليشيات المرتزقة المختلطة بمجرمين الهاربين من دولهم وتمولهم الجزائر، عاشة المملكة المغربية من طنجة حتى الگويرة الله الوطن الملك
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28
5 - أستاذة وطنية الأحد 23 فبراير 2020 - 18:41
هل أمريكا والامم المتحدة غلبتهم شردمة من الانفصاليين يريدون خلق دولة مزعومة غير معترف بها دوليا بل تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى تحكم قبضتها على المغرب لمحاربة الإرهاب وشراء الأسلحة دفاعا عن نفسه
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17
6 - ع.الحميد الأحد 23 فبراير 2020 - 18:44
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم منتصرين.
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20
7 - هشام أعراب الأحد 23 فبراير 2020 - 18:49
بدأ العد العكسي لانتهاء مايسمي جبهة البوليساريو الانفصالية الناس المحتجزين في مخيمات تندوف قد داقو درعا من التصرفات والمعاملات لاانسانية من عصابة الجبهة واصبحو واثقين أن المخيمات تعد مكانا للقضاء عليهم وعلى أحلامهم وتطلعاتهم في حياة أفضل لهم ولأطفالهم ولاسبيل إلى الرجوع إلى أرض الوطن الحبيب المغرب للعيش بطريقة محترمة ضمن شروط عيش كريمة يكفلها القانون #الصحراء_المغربية
#المملكة_المغربية
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12
8 - مغربي أمازيغي صحراوي الأحد 23 فبراير 2020 - 18:51
ميزانية تستنزف الميزانية... قنبلة موقوتة فوق أرض الجزائر يصعب على النظام تفكيكها... كان الله في عون الأشقاء مع العصابة الحاكمة ومع عصابة المرتزقة
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