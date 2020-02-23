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كُتّاب وآراء
رئيس الجزائر يستعين بمستشار أمنيّ يعادي المغاربة
عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستشارا جديدا له مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية.
ويتعلق الأمر باللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، وهو عضو "اللجنة الجزائرية للتضامن مع البوليساريو"، ومعروف بعدائه الشديد إلى المغرب.
وشغل مجاهد مناصب عديدة في الجيش الجزائري، آخرها مدير الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في مدينة شرشال.
وكان الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد أدلى بتصريح صحافي، في مستهل الحراك الشعبي بالجزائر، اعتبر فيه أن "عدو الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة هو المغرب".
ويبدو أن الرئيس الجزائري يُكافئ "أتباعه الأوفياء"، إذ عُرف عبد العزيز مجاهد طيلة فترة الحراك بدفاعه عن تبون وعن الأدوار المنوطة بالجيش الجزائري.