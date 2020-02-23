العواصف الرملية تشلّ إيقاع الحياة في جزر الكناري

هسبريس ـ مُتابعة

تسببت الرياح والعواصف الرملية التي تجتاح جزر الكناري منذ أمس السبت، وما نتج عنها من تراكم الغبار في الجو وضعف مستوى الرؤية، في إلغاء جميع الأنشطة والتظاهرات التي كانت مبرمجة اليوم الأحد في إطار "كرنفال لاس بالماس"، وكذا تأجيل جميع مباريات كرة القدم وتعطيل حركة الملاحة الجوية خاصة في مطار "غران كناريا".

واضطرت الجهات التي تشرف على تنظيم الكرنفال، الذي يعد أهم حدث ثقافي وفني تشهده جزر الكناري، إلى تعليق أو تأجيل مختلف الأنشطة والتظاهرات المبرمجة لهذا اليوم بسبب رداءة الهواء، التي تجاوزت 10 أضعاف المستوى المسموح به، وانعدام الرؤية الناتجة أساسا عن العواصف الرملية والرياح وتراكم الغبار في الجو.

كما قرر الاتحاد الكناري لكرة القدم تأجيل جميع مباريات البطولات الجهوية والمحلية لمختلف الفئات، بالإضافة إلى إلغاء جميع المسابقات التي كانت ستجري في الهواء الطلق.

وفي نفس السياق استأنف مطار "غران كناريا"، الذي تم إغلاقه منذ أمس السبت في وجه الملاحة الجوية بسبب الغبار الكثيف، نشاطه المعتاد مع اضطراب في الرحلات.

وأعلنت الحكومة المحلية للكناري عن حالة التأهب في جميع أنحاء الأرخبيل، وأطلقت تحذيرا بسبب الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وأكد نفس المصدر أن هذه الرياح القوية والعواصف الرملية، المصحوبة بالغبار الذي يغطي الأجواء، قد تستمر حتى يوم غد الاثنين إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلي"، وأن كثافة نسبة الغبار في الجو ستكون مرتفعة جدا، مما سيؤدي إلى تقليص الرؤية إلى حد كبير؛ وبالتالي ضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر.