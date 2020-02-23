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الرئيسية | خارج الحدود | العراق يمدّد منع دخول الأجانب من المعابر الإيرانية

العراق يمدّد منع دخول الأجانب من المعابر الإيرانية

العراق يمدّد منع دخول الأجانب من المعابر الإيرانية
هسبريس - رويترز
الأحد 23 فبراير 2020 - 13:51

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده مددت أجل حظر دخول الأجانب القادمين من إيران، فيما أعلنت السلطات في طهران عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووصول عدد حالات الوفاة إلى ثمانية.

وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران، يوم الخميس الماضي ولمدة ثلاثة أيام، وقال عبد المهدي إن الحظر سيمدد؛ ولم يحدد موعدا لانتهاء العمل به.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان، إن رئيس الوزراء أمر بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من جمهورية ايران الاسلامية عدا العراقيين.

ويرتبط البلدان الجاران، اللذان تقطنهما أغلبية شيعية، بروابط دينية مذهبية وسياسية وتجارية وثيقة. وعلقت إيران الزيارات الدينية إلى العراق. وعلقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران.

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها لم ترصد أي حالات إصابة بالفيروس في البلاد.

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