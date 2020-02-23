الصين تشيّد مصنعا للأقنعة الواقية في ستة أيام

هسبريس - شينخوا

أنهى العمال في العاصمة الصينية بكين بناء مصنع جديد للأقنعة الواقية، لتلبية الطلب المتزايد وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقد تم بناء المصنع، الذي يقع في منطقة بكين للتطوير الاقتصادي والتكنولوجي، من قبل المجموعة الصينية الأولى للبناء خلال ستة أيام فقط، وهي أسرع وتيرة بناء لمصنع أقنعة واقية في بكين.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع 250 ألف قناع يوميًا بعد تشغيله.

وقال سونغ تشاو مدير المشروع في الشركة إن أعمال بناء المشروع، الذي يغطي 1070 مترا مربعا، عادة ما تستمر شهرا واحدا.

وخلال معركة الصين في مكافحة الوباء والسيطرة عليه، أصبحت الأقنعة الواقية مطلوبة بشدة من قبل العاملين في المجال الطبي وموظفي مكافحة الأمراض والعامة.

وشجعت الحكومة مصنعي الإمدادات الطبية على زيادة الإنتاج من بين تدابير أخرى لسد الفجوة بين العرض والطلب.