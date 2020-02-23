24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لبابة لعلج تعرض "المادة بأصوات متعددة" في تطوان (5.00)

  2. مراكش تستعد لاستقبال مؤتمر طبي باللغة العربية (5.00)

  3. مدربة المنتخب النسوي: "لبؤات الأطلس" فخورات بلقب شمال إفريقيا (5.00)

  4. "مزامزة" الجنوبية .. حزام الهشاشة والفقر يطوّق عاصمة الشاوية (5.00)

  5. سعد اليماني .. مغربي يقود "ثورة" في تجربة التعليم الجامعي بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 23 فبراير 2020 - 18:30

لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، لتصير بذلك ثالث شخص يلقى حتفه في إيطاليا بسبب الفيروس، حسبما أعلن جوليو جاليرا، مفوض الصحة بمنطقة لومباردي.

وأضاف جاليرا أن الضحية الجديدة امرأة عجوز كانت مصابة بالسرطان في مستشفى ببلدة كريما، وأصيبت بفيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.