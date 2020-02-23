إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، لتصير بذلك ثالث شخص يلقى حتفه في إيطاليا بسبب الفيروس، حسبما أعلن جوليو جاليرا، مفوض الصحة بمنطقة لومباردي.

وأضاف جاليرا أن الضحية الجديدة امرأة عجوز كانت مصابة بالسرطان في مستشفى ببلدة كريما، وأصيبت بفيروس "كورونا".