ترامب: أمريكا و"طالبان" تريدان إبرام اتفاق سلام

هسبريس - د.ب.أ

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تفاؤله بقدرة واشنطن و"طالبان" على التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه إنهاء أطول حرب أمريكية في التاريخ.

وقال ترامب قبل أن يغادر في رحلة إلى الهند: "نعتقد أنهم يريدون اتفاقا، ونحن نريد إبرام اتفاق. أعتقد أن ذلك سيكون مجديا، وسنرى".

وجاءت هذه التصريحات مع دخول "خفض العنف" لمدة أسبوع، اليوم الأحد، يومه الثاني.

وشكّل هذا الاتفاق انفراجة محتملة في محادثات السلام الجارية منذ فترة طويلة بين المتمردين والولايات المتحدة .

وأضاف ترامب: "إن خفض العنف مستمر، إنه يوم ونصف.. أريد أن أرى كيف سيكون شكل فترة الأسبوع هذه".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع مسلحي "طالبان" حول كيفية خفض العنف بشكل كبير.

ويُنظر إلى خفض العنف على أنه اختبار لسيطرة "طالبان" على صفوفها والتزامها بالسلام، ويمكن أن يؤدي إلى اتفاق سلام أكثر رسوخا.

وبينما لم تعلن "طالبان" عن أي هجمات واسعة النطاق خلال اليوم الأول، يوم السبت، كانت هناك هجمات أصغر على نقاط التفتيش في ثلاثة أقاليم أفغانية على الأقل.

ويأتي الحد من العنف في الوقت الذي نشرت الأمم المتحدة، يوم السبت، بيانات تقول إن أكثر من 3400 مدني قتلوا وجرح 6989 آخرون في الصراع الأفغاني عام 2019.