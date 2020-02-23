إيطاليا تسجل أكثر من 150 إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت هيئة الدفاع المدني بالعاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" إلى 152 حالة.

وتوجد أغلب الحالات بإقليم لومبارديا (شمال إيطاليا)، كما أن هناك حالات إصابة في أقاليم فينيتو وإميليا- رومانيا وبيمونتي ولاتسيو.

وأوصى معهد "روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات" الألماني المسافرين العائدين من إيطاليا بزيارة الطبيب في حال إصابتهم بسعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أزمة في التنفس في غضون الأيام الأربعة عشر بعد عودتهم إلى ألمانيا.

كما أوصى المعهد هؤلاء الأشخاص بالبقاء في بيوتهم والحفاظ على مسافة أو الاستدارة بوجوههم عند السعال أو العطس أو وضع ساعدهم أو منديلا على الفم والأنف في هذه الحالة. وأوصى المعهد أيضا بغسل اليدين بالصابون بانتظام وبشكل دقيق.

وفي وقت سابق لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، لتصير بذلك ثالث شخص يلقى حتفه في إيطاليا بسبب الفيروس، حسبما أعلن جوليو جاليرا، مفوض الصحة بمنطقة لومباردي.

وأضاف جاليرا أن الضحية الجديدة امرأة عجوز كانت مصابة بالسرطان في مستشفى ببلدة كريما، وأصيبت بفيروس "كورونا".