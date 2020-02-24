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كُتّاب وآراء
مصر تعلن تنفيذ الإعدام ضد مدان في قضايا إرهابية
أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن مصلحة السجون نفذت الحكم، صباح اليوم الاثنين، داخل سجن استئناف القاهرة ووفقا للإجراءات المتبعة ضمن هذه الحالات.
وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بتأييد إعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".
خالد المصري، محامي هشام عشماوي، قال في تصريح صحافي لـ"رويترز" إن "أسرة موكله لم تُبلغ رسميا بما ورد عن إعدامه".
جدير بالذكر أن عشماوي، الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية، سبق نقله إلى مصر من شرق ليبيا؛ العام الماضي.
وكانت القاهرة تسعى، منذ فترة طويلة، لإلقاء القبض على المعني بالأمر، محملة إياه المسؤولية عن هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن.