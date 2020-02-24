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كُتّاب وآراء
لبس يحيط بعدد وفايات "فيروس كورونا" في إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى 12، بعد وفاة أربع حالات منذ يوم أمس. وأشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 47، بينما قال برلماني إن مدينة قم، وحدها، عرفت 50 حالة وفاة بالفيروس.
ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد اعتبر المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى، أسد الله عباسي، أن "سبب تفشي فيروس كورونا في إيران كان دخول أشخاص مصابين بهذه الفيروس من بلدان مثل باكستان وأفغانستان والصين"، مشيرا إلى أن "بعض هؤلاء الاشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية".
على صعيد متصل، أوعز إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس، في اتصال هاتفي مع محافظ قم التي تمثل بؤرة الانتشار في إيران، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية في المحافظة لاحتواء تفشي الفيروس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلايمة الإيرانية "إرنا".
النائب البرلماني عن قم، أحمد أمير آبادي، قال من جهته إن 50 شخصا على الأقل توفوا في هذه المدينة بسبب فيروس كورونا، إلا أن وزير الصحة نفي هذه البيانات وشدد على ان حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في البلاد تبلغ 12 فقط.
وصرح أمير آبادي، عقب جلسة في البرلمان، بقوله: "حتى الليلة الماضية توفي 50 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، ووزير الصحة هو من يتحمل المسؤولية في هذا الأمر"، حسب ما نقلت وكالة"إيلنا".
ويخشى كثيرون من أن عدد ضحايا "فيروس كورونا" في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات في هذا البلد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ماذا سيفعلون من جراء قلة الامكانيات ..
الصين شيدت مستشفى كبير في ظرف جد وجيز، نظرا لانها بلد عملاق اقتصاديا..